Son Dakika Haberleri: AVM'de hırsızlık yapan Azeriler yakalandı
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AVM'de hırsızlık yapan Azeriler yakalandı

6 saat önce

SAMSUN'da, alışveriş merkezine 2'şer gün arayla hırsızlık için giden ve 50 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlenen, Azerbaycan uyruklu 5'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

AVM'de hırsızlık yapan Azeriler yakalandı, System.String[]

SAMSUN'da, alışveriş merkezine 2'şer gün arayla hırsızlık için giden ve 50 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlenen, Azerbaycan uyruklu 5'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, alışveriş merkezinde meydana gelen 2 hırsızlık olayı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2'şer gün arayla girdikleri alışveriş merkezinden giyim eşyası, elektronik alet ve züccaciye hırsızlığına karıştıklarını belirlediği 7 Azeriyi takibe aldı. 5'i kadın 7 kişi, çaldıklarını alüminyum folyoya sararken, suçüstü yakalandı. 17 mağazanın yetkilisinin şikayetçi olduğu 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamella Hajıahmadova, Kamala Asadullayeva, Gular Aghayeva çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı.


Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
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