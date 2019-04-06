Son Dakika Haberleri: Avm'de İklim Değişikliğine Farkındalık Oluşturmak İçin Işıklar Söndü

Avm'de İklim Değişikliğine Farkındalık Oluşturmak İçin Işıklar Söndü

29 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada gerçekleştirilen "Dünya Saati" etkinliğine destek vermek için dış ışıklandırmaları 1 saatliğine söndürüldü.

Avm'de İklim Değişikliğine Farkındalık Oluşturmak İçin Işıklar Söndü, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada gerçekleştirilen "Dünya Saati" etkinliğine destek vermek için dış ışıklandırmaları 1 saatliğine söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde (AVM) iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinliğe imza atıldı. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Dünya Saati" hareketine destek için akşam saatlerinde bir saat boyunca dış cephe ve sokak ışıklarını söndürdü. Bir saat boyunca devam eden etkinliğe alışveriş merkezinde bulunan mağazaların bir kısmı, vitrin ışıklarını söndürerek destek verdi. 135 ülkeden 2 milyar insanın katılımıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olan "Dünya Saati" etkinliğine destek veren AVM, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:59 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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