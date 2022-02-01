Üye Girişi
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı - Son Dakika

AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı

01.02.2022 09:21

İstinye'de bir AVM'deki mağazaya giren hırsız kaşla göz arasında işyerinin yaklaşık 5 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını çaldı.

İstinye'de bir AVM'deki mağazaya giren hırsız kaşla göz arasında işyerinin yaklaşık 5 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızı Sarıyer polisi tarafından yakalandı.

Sarıyer İstinye'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, AVM'nin içinde bulunan bir kitapçıya orta yaşlarda bir şahıs girdi. Eli çantalı şahıs mağazayı biraz dolaştıktan sonra mağaza kullanılan yaklaşık 5 bin lira değerindeki bir projeksiyon cihazını çalıp çantasına koyduktan sonra uzaklaştı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ertesi gün mağazaya gelen sorumlu Mustafa Y. rutin kontrollerini yaptığı esnada cihazın olmadığını fark etti.

POLİS HIRSIZI KISKIVRAK YAKALADI

Önce güvenlik kamera görüntülerini izleyen Y. ardından da emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından olayla ilgili çalışma başlatan İstinye S.M.B. Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin önce AVM'ye geldiği aracın plakasını ardından da kimliğini tespit eden ekipler, yapmış olduğu takip neticesinde Koray S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alınırken, çaldığı cihaza da el konuldu.

(Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim/ İHA)

AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Sarıyer, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:46 "Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada
09:45 Numan Kurtulmuş'tan "Abdulhamit Gül neden gitti" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı'nın takdiri
09:45 Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor
09:39 İmamoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake arasındaki İngilizce sohbet sosyal medyada gündem oldu
09:32 Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?
09:05 Hayat kurtaran tesadüf! Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı
09:10 Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şiddet gören iki köpeği sahiplendi
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement