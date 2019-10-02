Son Dakika Haberleri: AVM'de indirim zili çalıyor
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AVM'de indirim zili çalıyor

17 dakika önce

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sonbaharın alışverişi için AVM'ye gelen ziyaretçilerini içleri ısıtacak bir kampanya ile karşılıyor.

AVM'de indirim zili çalıyor, System.String[]

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sonbaharın alışverişi için AVM'ye gelen ziyaretçilerini içleri ısıtacak bir kampanya ile karşılıyor.


Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği ve heyecanla beklediği "Piazza Fırsat Günleri" beğenilen markaların katılımıyla 4 Ekim Cuma günü yeniden başlıyor. Alışverişlerini avantajlı fiyatlarla yapıp gardıroplarını doldurmak, sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyenlerin heyecanla beklediği "Piazza Fırsat Günleri" 30 Ekim tarihine kadar şenlik tadında alışveriş keyfi yaşatacak.


Ev gereçlerini şık tasarımlarla alıcılarına sunan Karaca, erkek, kadın, çocuk ayakkabısı, çanta, deri giyim ve aksesuarlarıyla göz dolduran Kemal Tanca, stil sahibi erkeklerin tercihi Altınyıldız Classics ve günlük giyimi şıklıkla bütünleştiren U.S. Polo Assn. markalarının katılım göstereceği fırsat günleri avantajlı fiyatlarla yüzleri güldürecek. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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