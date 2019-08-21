Son Dakika Haberleri: AVM'de kablolar yandı dumanlar binayı sardı
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AVM'de kablolar yandı dumanlar binayı sardı

46 dakika önce

KADIKÖY Yeni Sahra'da bulunan bir alış veriş merkezinin bodrum katında bulunan bir depoda kabloların yanması üzerine dumanlar binayı sardı.

AVM'de kablolar yandı dumanlar binayı sardı, System.String[]

KADIKÖY Yeni Sahra'da bulunan bir alış veriş merkezinin bodrum katında bulunan bir depoda kabloların yanması üzerine dumanlar binayı sardı.

Yeni Sahra'da bulunan bir AVM'nin bodrum katında bulunan bilgisayar kabloları saat 18.00'de yandı. Kabloların yanmasıyla bodrum katı ve otoparkı dumanlar sardı. Depo çalışanları yangına yangın tüpleri ile müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan duman tahliyesi yaparken, bir yandan da otoparkta bulunan araçların tedbir amaçlı dışarı çıkarılmasını sağladı. Dumanların binayı sardığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
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