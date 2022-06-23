AVM'de kalp krizi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle aşağıya inen bir kişi, kalp krizi geçirerek yere düştü. Dakikalarca kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin içindeki yürüyen merdivenle aşağıya doğru inen bir kişi, kalp krizi geçirerek yere düştü. Kalp krizi geçiren şahsın yardımına koşan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kötüye giden şahsa kalp masajı yapmaya başladı. Ekiplerin dakikalarca kalp masajı yaptıktan sonra şahsı, ambulansla hastaneye kaldırdı.

(İHA)