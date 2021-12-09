AVM'de mağazadan giysi hırsızlığı - Son Dakika

AVM'de mağazadan giysi hırsızlığı

Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezindeki (AVM) bir mağazadan giyim eşyası ve çanta çaldığı iddia edilen genç kız, görevliler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezindeki (AVM) bir mağazadan giyim eşyası ve çanta çaldığı iddia edilen genç kız, görevliler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallede bulunan Piazza AVM'ye giden İ.A. (24) adlı genç kız, buradaki giyim mağazasından el çantası, bluz, kazak çaldı. Mağaza görevlileri tarafından yakalanan İ.A., Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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