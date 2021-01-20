AVM'de mesafesiz, maskesiz yemek sırası - Son Dakika

AVM'de mesafesiz, maskesiz yemek sırası

20.01.2021 09:32
AVM'de mesafesiz, maskesiz yemek sırası, System.String[]

Korona virüsü ile mücadele kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece 'gel al' ve 'paket servisi' yaparak hizmet vermeye başlamıştı.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece 'gel al' ve 'paket servisi' yaparak hizmet vermeye başlamıştı. Ancak İstanbul'da bir alışveriş merkezinde sosyal mesafe ve maske unutuldu. Yemeklerini alan kimi müşterilerin masaların üzerinde yediği görüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de bir AVM'de restoranlardan yemek almak isteyen müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmediği, kimisinin de maskesiz sıraya girdiği görüldü. Sıraya girenlerin yemeklerini aldıktan sonra 'paket servis', 'gel al' yerine, toplanmış masalara oturarak yemek yediği görüldü. Kimisinin de çiçek ve vazoların yanına oturarak yemek yediği ve yemek artıklarını ise ortalığa bıraktıkları görüldü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, konuyla ilgili ismini vermek istemeyen vatandaş, "Masalar toplanmış ama insanlar dip dibe paket servis adı altında yemek yemeye devam ediyorlar. Yerde masaların kenarında. Denetim olmadığı gibi yemek yiyenlerin çöpleri bile AVM çalışanları tarafından düzenli toplanıyor. Bizi rahatsız etti çektik" diye konuştu.

-İHA-

Küçükçekmece, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AVM'de mesafesiz, maskesiz yemek sırası - Son Dakika


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