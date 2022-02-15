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AVM'DE OLAY ÇIKARMIŞTI; GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN'E 5 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

AVM'DE OLAY ÇIKARMIŞTI; GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN'E 5 AY HAPİS CEZASI

15.02.2022 14:58

BAKIRKÖY'de bir AVM'de 2 kişiyi yaralayan eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen, "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis ve 6 bin 580 TL'de para cezasına çarptırıldı.

BAKIRKÖY'de bir AVM'de 2 kişiyi yaralayan eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen, "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis ve 6 bin 580 TL'de para cezasına çarptırıldı.

10 Şubat 2017'de Bakırköy'deki AVM'de tartıştığı kişileri bıçakla yaralayan ve olay çıkaran Görkem Sertaç Göçmen'in davası Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Görkem Sertaç Göçmen katılmazken eski hakim ve sanığın annesi avukat Aynur Göçmen hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme Görkem Sertaç Göçmen'i "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis cezası ve 6 bin 580 TL'de para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

AVM'DE OLAY ÇIKARMIŞTI; GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN'E 5 AY HAPİS CEZASI
AVM'DE OLAY ÇIKARMIŞTI; GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN'E 5 AY HAPİS CEZASI
AVM'DE OLAY ÇIKARMIŞTI; GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN'E 5 AY HAPİS CEZASI

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Görkem Sertaç Göçmen, Türk Lirası, Mahkeme, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVM'DE OLAY ÇIKARMIŞTI; GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN'E 5 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM'DE OLAY ÇIKARMIŞTI; GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN'E 5 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika
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