AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (2) - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (2) - Yeniden - Son Dakika

AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (2) - Yeniden

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesindeki alışveriş merkezine elinde pompalı tüfekle giren A.Ö. (17), tavandaki cama doğru ateş açtı.

AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (2) - Yeniden, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesindeki alışveriş merkezine elinde pompalı tüfekle giren A.Ö. (17), tavandaki cama doğru ateş açtı. Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın 45 dakikada ikna edip, tüfeği bıraktırarak, alışveriş merkezinden çıkardığı A.Ö., gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Bornova'da, 4174 Sokak'ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen A.Ö., elinde pompalı tüfekle geldiği alışveriş merkezine, güvenlik görevlilerine rağmen girdi. Bağırmaya başlayan A.Ö., elindeki pompalı tüfekle tavandaki cama doğru art arda ateş etti. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan müşteri ve mağaza çalışanlarından bazıları, acil çıkış kapılarından dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride kalanların da polis tarafından dışarı çıkarılmasının ardından alışveriş merkezi, ablukaya alındı. Bu sırada olay yerine gelen Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal, alışveriş merkezine girerken, A.Ö.'yü pompalı tüfeğini bırakmaya ikna etmek için konuşmaya başladı. Türkal'ın 45 dakika süren ikna konuşması üzerine elindeki tüfeği bırakan A.Ö., teslim oldu. A.Ö., sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin yaptığı incelemelerin ardından alışveriş merkezinin kapıları yeniden açılarak, müşterilerin girmesine izin verildi.

YAŞADIKLARI KORKUYU ANLATTILAR

Alışveriş merkezinde çalışan Numan Kartak (27), panik anlarını anlatarak, "Büyük gürültü duyduk. Demir düştü, sandık. Saldırganı görünce can havliyle dışarı koştuk. Daha kötü olabilirdi" diye konuştu.

Deniz Aydemir (22) de "Saldırganı, elinde tüfekle bize doğru gelirken gördüm. Ardından rastgele ateş etti. Arkadaşlarımı uyardım. Acil çıkış kapısından dışarı kaçtık. Ateş ettikten sonra kaçmaya başladık" dedi.

Yemek için alışveriş merkezine geldiğini belirten Metin Gönenç (19) ise "Büyük bir kalabalık ile polisleri gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Dışarıdakiler, 'İçeride içeride' diyordu. İnsanlar büyük bir korku yaşıyordu. Olay anında orada olabilirdim" diye konuştu.


Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:08 Kaynak: DHA
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