AVM'de Suriyeli şahıstan mide bulandıran taciz! Kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken suçüstü yakalanan sapık gözaltına alındı - Son Dakika
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AVM'de Suriyeli şahıstan mide bulandıran taciz! Kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken suçüstü yakalanan sapık gözaltına alındı

06.07.2022 12:51

Sosyal medyada Nuray Kurtuluş adlı bir kadın, İstanbul Başakşehir'de ünlü bir AVM'nin tuvaletinde Suriye uyruklu bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini söyledi. Tacize uğrayan kadın, suç üstü yakaladığı sapığın emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığını ancak yeniden serbest bırakılmasının an meselesi olduğunu söyledi.

Başakşehir'deki ünlü bir alışveriş merkezinde meydana geldiği iddia edilen taciz olayı, sosyal medyada paylaşıldı. Kendi hesabından olayı anlatan Nuray Kurtuluş, kadınlar tuvaletine girdiği sırada yan kabinde bulunan kişi tarafından telefonla çekildiğini fark etti. Kabinden bir erkek çıktığını ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen adamın yakalandığında elindeki telefonu kırmaya çalıştığı belirtildi.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Tacize uğrayan kadın, karakola gidip şikayetçi olduğunu belirterek gözaltına alındığı iddia edilen kişinin tekrardan serbest bırakılmasının an meselesi olduğunu aktardı.

İstanbul'daki ünlü AVM'de mide bulandıran taciz iddiası! Tuvaletteki kadının fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı

"DIŞARIYA ÇIKIP BAĞIRMAYA BAŞLADIM"

Sosyal medya hesabından olayı anlatan Nuray Kurtuluş isimli kadın şunları ifade etti "Kadınlar dikkat! Bugün başıma gelen bir olayı ve tehlikenin her yanımızda adeta bizi gölge gibi takip ettiğini anlatacağım. AVM'de kadınlar tuvaletine ihtiyacımı gidermek için oturdum. Yan kabinde altta bana doğru çevrilmiş bir telefonun kayıtta video çektiğini fark ettim. Hemen dışarıya çıkarak bağırmaya başladım.

İstanbul'daki ünlü AVM'de mide bulandıran taciz iddiası! Tuvaletteki kadının fotoğraflarını çekti

"TELEFONUNU PARÇALAMAYA ÇALIŞTI"

İçeriden 175 boylarında esmer 25-30 yaşlarında Suriye uyruklu B.A. isimli kişi çıktı ve tuvaletteki tüm kadınları iterek kaçmaya başladı. Hemen arkasından bağırarak koşmaya başladık ve AVM'deki diğer kişilerin yardımıyla adamı yakaladık. Adam telefonunu yere vura vura parçalamaya çalıştı. AVM görevlileri şahsı yakaladı ve polisler olay yerine gelerek şahıs hakkında tutanak tuttu. Ben de karakola giderek şikayetçi oldum fakat tekrar salınması an meselesi olabilir."

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SON DAKİKA: AVM'de Suriyeli şahıstan mide bulandıran taciz! Kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken suçüstü yakalanan sapık gözaltına alındı - Son Dakika
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