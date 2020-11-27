AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği - Son Dakika

AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği

27.11.2020 19:32
AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği, System.String[]

Samsun'da bir AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği yaşandı.

Samsun'da bir AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) meydana geldi. İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM'nin bankında oturan kimliği belirsiz şahsın, yoldan geçen genç bir kadının fotoğraflarını çektiğini iddia eden 2 genç, şahsı kıskaç altına aldı. Gençler, şahıstan cep telefonunun fotoğraf galerisini açmasını istedi. Bu sırada 2 genç ve taciz iddiasıyla anılan vatandaş arasında kovalamaca yaşandı.

Olay yerine gelen polisler genç kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen ve kovalamaca sonucu düşerek başından yaralanan şahsı ambulansa teslim etti. Genç kadın Z.E. ise önce polise şikayetçi oldu, ardından ise "Durum yanlış anlaşılmadan ibaret" diyerek şikayetini geri aldı.

Olayı anlatan Berat Ö. "Biz, bayanlar geçerken beyefendinin fotoğraf çektiğini gördük. Görünce de uyardık. Uyarmaya aldırış etmediği zaman biz de elindeki telefonu alıp galeriye bakmak istedik. Ama kendisi izin vermeyip kaçmaya kalkınca da kovalarken ayağı kaydı bu hale geldi. Galeriyi açtığımız zaman da kadınların resimlerini çektiğini gördük. O arada da emniyeti arayıp haber verdik. Gerisini onlara bıraktık" dedi. - SAMSUN

AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği
AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği
AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği
AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği

İlkadım, Samsun, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı
Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı         
19:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu         
18:37
Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu         
17:45
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı         
17:19
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 19:47:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei