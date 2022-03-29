AVM'de tartışmaya neden olan 'diş temizleme' standı kapatıldı - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de bulunan bir AVM'nin içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle, "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye soran, standı görüntülemeye çalışan bir diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı. Tartışma anları öğrencinin cep telefonu kamerasına yansırken, yapılan incelemelerin ardından stant zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve sahiplerine idari para cezası verildi.

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce stant açılarak 'diş bakımı' yapıldı. Dün saat 15.30 sıralarında AVM'den çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartıştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince, çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti. Görüntülerde öğrenci "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye sorarken, stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor.

Diş hekimliği öğrencisi görüntülerde yer almayan anlarda ise gelen yabancı uyruklu kişilerden birinin videoyu silmesini istediğini, silmeyince de telefonu elinden alarak üzerine yürüdüğünü iddia etti. Yine öğrencinin iddiasına göre yabancı uyruklu kişi, güvenlik görevlileri geldiği zaman telefonu geri verdi.

"İLGİLİLER HAKKINDA GEREKLİ SORUŞTURMALAR BAŞLADI"Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile zabıta ekipleri devreye girdi. Yapılan incelemeler sonrası stant kapatılırken, sahiplerine idari para cezası verildi.Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bir diş hekimi arkadaşım WhatsApp'tan bana bu genç meslektaşımın tweetini atmıştı. İnceleyip baktık ki, olay tatsız bir olay. Hemen ilgili birimlerimize, zabıtaya, ilçe sağlık müdürlüğüne bilgi verdik. Onlar da gittiler, baktılar, incelediler. O standı oradan kaldırttılar. Ayrıca AVM yöneticileri, işletmecisi hakkında da gerekli işlemler başladı. Burada üzücü olan biliyorsunuz tıp kanununa göre ağız içine veya vücudun herhangi bir yerine doktor, tabip veya diş hekimi arkadaşlar müdahale edebiliyor. Hatta diş hekimliğinde; diş teknikerlerimiz, protez uzmanlarımız var, protez teknisyenlerimiz var. Onlar bile ağız içine işlem yapamazlar. Ben, genç meslektaşımızı da aradım. Üzülmüş birazcık da ürkmüş. Bir de tuhaf olan hem yaptıkları yanlış, hem de genç meslektaşımıza karşı itiş kakış, elinden telefonu almak... Amiyane tabirle kabadayılık yapıyorlar. Sonra oradan AVM'nin güvenliği geliyor. Sonra telefonlarını alıyorlar. Arkadaşlarımız, ilçe sağlık müdürlüğü, biz, emniyet gerekli tedbirleri aldı. İlgililer hakkında gerekli soruşturmalar başladı. Genç arkadaşımızı hem cesaretinden dolayı hem bilinçli olmasından dolayı tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan, AVM'den yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılan kira sözleşmesinde stant alanının 'kozmetik amaçlı diş beyazlatma ürünleri satışı ve tanıtımı yapmak' amacıyla hizmet vermek üzere kiralandığı açık ve net bir şekilde belirtmektedir. Bugün tek taraflı olarak sözleşme derhal feshedilmiş, ilgili stant alanı tarafımızdan derhal kaldırılmıştır" denildi.