AVM'DE TAVAN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika

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AVM'DE TAVAN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA
6 saat önce
ZİNCİRLİKUYU'da tavan çökmesinin hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
ZİNCİRLİKUYU'da tavan çökmesinin hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 6 kişinin yaralandığı olay sonrası çevredekilerin tavan altında kalanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-olayın hemen ardından çetil
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