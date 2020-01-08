AVM'DE TAVAN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVM'DE TAVAN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika

AVM'DE TAVAN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA

6 saat önce

ZİNCİRLİKUYU'da tavan çökmesinin hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVM'DE TAVAN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA, System.String[]

ZİNCİRLİKUYU'da tavan çökmesinin hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 6 kişinin yaralandığı olay sonrası çevredekilerin tavan altında kalanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-olayın hemen ardından çetil


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı
Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar Cep telefonu tamircisinin bilgisayarından çıkanlar halkı öfkelendirdi! Tunceli'de halk sokağa döküldü Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:44 Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
23:43 Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 şehit - Son Dakika
23:41 Zonguldak'ta heyelan, 3 ev boşaltıldı - Son Dakika
23:40 Fenerbahçe, Gineli savunmacı Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
23:40 Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:51:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AVM'DE TAVAN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]