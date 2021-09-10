AVM'de üreten kadınlar sergisi - Son Dakika

Malatya Park AVM'de Üreten Kadınlar Kooperatifi tarafından kadınların ürettiği ürünlerden oluşan" Gelenekten Geleceğe" sergisi Malatyalıların beğenisine sunuldu.

AVM'de yapılan serginin açılışına, Vali Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsa'sı Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Kooperatif üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 3 gün sürecek olan "Gelenekten Geleceğe" sergisi ile el emeği, göz nuru eserler sergilendi. Kooperatife bağlı kadınların kendi el becerileri ile yapmış oldukları, el nakışları, iğne oyaları, işlemeler gibi farklı tarzda yapılmış oldukları el emeği ürünleri ve Malatya yöresel yemekleri AVM'deki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Üreten Kadınlar Kooperatifi tarafından, Malatya Park Avm Pazarlama Müdürü Arzu Şavluk'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. - MALATYA