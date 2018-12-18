Son Dakika Haberleri: Avm'de Yangın Paniği

Avm'de Yangın Paniği

2 saat önce

AVM'de yangın paniğiİSTANBUL - Güngören'de bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda yangın çıktı.

AVM'de yangın paniği

İSTANBUL - Güngören'de bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Güngören'de bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:40 Kaynak: İHA

İtfaiye, Güngören, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Bulduğu 3 Bin TL'nin Sahibine Zabıta Anonsuyla Ulaştı Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi

Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti Rize'de Ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:33:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avm'de Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]