Son Dakika Haberleri: Avm'de Yangın Paniği

Avm'de Yangın Paniği

29 dakika önce

Bursa'daki ünlü bir AVM'de çıkan kısa süreli yangın paniğe sebep olurken, içerisini dumanlar kapladı.

Avm'de Yangın Paniği, System.String[]
Bursa'daki ünlü bir AVM'de çıkan kısa süreli yangın paniğe sebep olurken, içerisini dumanlar kapladı.

Olay, Osmangazi ilçesindeki Korupark AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir dükkanda kaynak makinesiyle tadilat yapılırken yangın çıktı. Dumanlar AVM'nin içerisini sardı. Bunun üzerine dumandan nefes alamayan müşteriler kaçıştı. Bazı dükkanlar ise kepenk kapattı. Uzun süre dumanlar AVM'nin içerisini sardı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Vatandaşlar, lüks AVM'de mesai saatlerinde çalışmadan dolayı yangın çıkmasına tepki gösterdi. AVM, yangının ardından tekrar normale döndü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı Kar Maskeli Cinayette Savcı, Sanıklar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avm'de Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]