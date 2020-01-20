Avm'de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

AVM'de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi (3)

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, AVM'de çıkan yangında dördüncü ve beşinci katlardaki dükkanlar yanarken, yangın tamamen söndürüldü. Toplam 20 itfaiye aracı ve 100'den fazla personel ile yangını söndürmek için mücadele eden itfaiye ekiplerinin büyük çoğunluğu alandan ayrıldı. Olası bir alevlenmeye karşı tedbir amacıyla kalan itfaiye ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına başladı. Restoran katındaki bir dükkanın mutfak kısmından başladığı düşünülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine gelen AVM'nin yanında iş yeri bulunan İsmail Hakkı Hocaoğlu, "Gece beni arayıp yangının haberini verdiler. Biz de apar topar çıktık geldik. Geldiğimiz zaman alışveriş merkezinin çatısı tamamen yanıyordu. Burada bizler de itfaiyecilere yardım ettik. Alevler gökyüzüne vuruyordu, sabaha kadar koşturduk. Neyse ki gece saatleri olmasından dolayı içeride kimse yoktu. Yangının içeride bulunan bir restorandan çıktığı söyleniyor. Alevler oradan başlayıp alışveriş merkezinin büyük bir bölümüne sıçramış. İtfaiyeciler güçlükle söndürdü hala çalışmaya devam ediyorlar.ö dedi.