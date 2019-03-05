AVM'de yatırım iştahı kaçtı

Yatırımcı önümüzdeki birkaç yıl yeni AVM yatırımı yapmak yerine mevcut AVM'lerin yenilenmesine odaklanacak.

Yatırımcı önümüzdeki birkaç yıl yeni AVM yatırımı yapmak yerine mevcut AVM'lerin yenilenmesine odaklanacak. AVM'lere yönelik iştahın sadece Türkiye'de değil, ABD ve Avrupa'da da sınırlandığına dikkati çeken ECE Türkiye CEO'su Stefan Zeiselmaier, ilginin otel yatırımlarına yöneldiğini anlattı.

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