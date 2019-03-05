Son Dakika Haberleri: AVM'de yatırım iştahı kaçtı

AVM'de yatırım iştahı kaçtı

1 saat önce

Yatırımcı önümüzdeki birkaç yıl yeni AVM yatırımı yapmak yerine mevcut AVM'lerin yenilenmesine odaklanacak.

AVM'de yatırım iştahı kaçtı, System.String[]
Yatırımcı önümüzdeki birkaç yıl yeni AVM yatırımı yapmak yerine mevcut AVM'lerin yenilenmesine odaklanacak. AVM'lere yönelik iştahın sadece Türkiye'de değil, ABD ve Avrupa'da da sınırlandığına dikkati çeken ECE Türkiye CEO'su Stefan Zeiselmaier, ilginin otel yatırımlarına yöneldiğini anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:15 

Avrupa, Ekonomi
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