AVM'de yılbaşı dekorasyonu ve sürprizleri - Son Dakika
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AVM'de yılbaşı dekorasyonu ve sürprizleri

6 saat önce

Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) yılbaşı dekorasyonu ve sürprizleri ile misafirlerini ağırlamaya hazır.Samsun Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi yeni yıla özel dekorasyonu, sürpriz etkinlikleri ve mutluluğu çoğaltan mağaza kampanyaları ile yeni yılda misafirlerini ağırlamaya hazır.

AVM'de yılbaşı dekorasyonu ve sürprizleri, System.String[]

Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) yılbaşı dekorasyonu ve sürprizleri ile misafirlerini ağırlamaya hazır.


Samsun Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi yeni yıla özel dekorasyonu, sürpriz etkinlikleri ve mutluluğu çoğaltan mağaza kampanyaları ile yeni yılda misafirlerini ağırlamaya hazır.


Meydan alanında konumlandırdığı fiyonklu dev hediye kutusu kırmızı ışıltısıyla şehrin merkezine başka bir güzellik getirdi. Sağlık, mutluluk, aşk, para, başarı, şans ve huzur sizinle olsun yazılı dev kırmızı hediye kutusu, meydanın atmosferini değiştirdi. Gazi Caddesi'ni boydan boya süsleyen kemerler ise Mutlu Yıllar yazısı ile bütünleşti. Işıltılar ziyaretçilere dolu dolu bir yeni yıl coşkusu yaşatırken, dekorasyonlar da ziyaretçilerin fotoğraflarına fon oluşturuyor.


Mağazalara ait kampanya ve sürprizlerin yanı sıra, yeni yıla özel olarak hazırlanan Samsun Bando Orkestrası Bulvar AVM'nin her köşesinde performanslarını sergileyecek. Yeni yıla özel Samsun Bando Orkestrası 27-30-31 Aralık tarihlerinde 17.00-19.00 saatleri arasında, 28-29 Aralık tarihlerinde ise 15.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere canlı müzik eşliğinde keyifli alışveriş imkanı sunacak. - SAMSUN

Aralık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
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