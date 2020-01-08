AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika

AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı

6 saat önce

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı, System.String[]

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'daki AVM'nin üst katında yer alan bir kafeteryanın çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olay nedeniyle kafede bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılara, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Zorlu Gayrimenkul'un açıklaması

Zorlu Gayrimenkul Yönetimi'nce yapılan yazılı açıklamada, Zorlu Center'da 15.30'da henüz belirlenemeyen nedenle Meydan Katı ortak alanının bir bölümünde asma tavanın düştüğü bildirildi.

Ekiplerin hızla müdahalesinin ardından ilgili alanın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yaralıların kontrol amaçlı çevredeki hastanelere götürüldüğü kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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