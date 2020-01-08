AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika

AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı

6 saat önce

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın çatısının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'daki AVM'nin üst katında yer alan bir kafeteryanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Olay nedeniyle kafede bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Zorlu Gayrimenkul'un açıklaması

Zorlu Gayrimenkul Yönetimince yapılan yazılı açıklamada, Zorlu Center'da 15.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle Meydan Katı ortak alanın bir bölümünde asma tavanın düştüğü belirtildi.

Ekiplerin hızla müdahalesinin ardından ilgili alanın tahliye edildiği dile getirilen açıklamada, yaralıların kontrol amaçlı çevre hastanelere götürüldüğü kaydedidi.

AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı

Zorlu Holding, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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