Son Dakika Haberleri: AVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik etti
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AVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik etti

37 dakika önce

YALOVA'daki bir AVM'de aldıkları kahvaltılıkları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

AVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik etti, System.String[]
YALOVA'daki bir AVM'de aldıkları kahvaltılıkları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Yalova'da bir AVM'de sabah saatlerinde açık büfeden aldıkları kahvaltılıkları yiyenler bir süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayetinde bulundu. Rahatsızlanan 10 kişi, gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahvaltıdan zehirlendikleri öne sürülen 10 kişi tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:15 Kaynak: DHA
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