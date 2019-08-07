AVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik etti

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Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova'da kuruluyor

AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

Son dakika! Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam