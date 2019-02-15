Son Dakika Haberleri: Avm'deki Kavgayı Güvenlik Görevlileri Güçlükle Engelledi

Avm'deki Kavgayı Güvenlik Görevlileri Güçlükle Engelledi

46 dakika önce

Hatay'da bir alışveriş merkezinin kafesinde iki grup arasında kavga çıktı.

Avm'deki Kavgayı Güvenlik Görevlileri Güçlükle Engelledi, System.String[]
Hatay'da bir alışveriş merkezinin kafesinde iki grup arasında kavga çıktı. Çok sayıda güvenlik görevlisi kavgayı güçlükle engelledi.

Olay, merkez ilçe Antakya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde bulunan kafe işletmesinde oturan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma daha sonra kavgaya döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik personeli güçlükle engelledi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan kavganın ardından polis ekipleri tahkiat başlattı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:57 Kaynak: İHA

Antakya, kavga, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu

Yeğenini Öldürüp Kanını İçen Cani Kadın Gözaltına Alındı İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 21:43:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avm'deki Kavgayı Güvenlik Görevlileri Güçlükle Engelledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]