Avm'deki Kavgayı Güvenlik Görevlileri Güçlükle Engelledi
46 dakika önce
Hatay'da bir alışveriş merkezinin kafesinde iki grup arasında kavga çıktı.
Hatay
'da bir alışveriş merkezinin kafesinde iki grup arasında kavga
çıktı. Çok sayıda güvenlik görevlisi kavgayı güçlükle engelledi.
Olay, merkez ilçe Antakya
'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde bulunan kafe işletmesinde oturan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma daha sonra kavgaya döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik personeli güçlükle engelledi.
Cep telefonu kameralarına yansıyan kavganın ardından polis ekipleri tahkiat başlattı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:57 Kaynak: İHA
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