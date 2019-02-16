Son Dakika Haberleri: Avm'deki Kavgayı Güvenlik Güçlükle Engelledi

Avm'deki Kavgayı Güvenlik Güçlükle Engelledi

29 dakika önce

AVM'deki kavgayı güvenlik güçlükle engellediHATAY - Hatay'da bir alışveriş merkezinin kafesinde iki grup arasında kavga çıktı.

Avm'deki Kavgayı Güvenlik Güçlükle Engelledi, System.String[]
AVM'deki kavgayı güvenlik güçlükle engelledi

HATAY - Hatay'da bir alışveriş merkezinin kafesinde iki grup arasında kavga çıktı. Çok sayıda güvenlik görevlisi kavgayı güçlükle engelledi.
Olay, merkez ilçe Antakya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde bulunan kafe işletmesinde oturan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma daha sonra kavga döndü. Yumrukların havaya uçtuğu kavgayı güvenlik personeli güçlükle engelledi.
Cep telefonu kameralarına yansıyan kavganın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

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