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AVM'deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada

43 dakika önce

AVM'deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada Bayrampaşa'da AVM'ye dadanan hırsızlar, kadının bebek pusetinde asılı çantasından 20 bin lira çaldıİSTANBUL - Bayrampaşa'da bir AVM'deki müşterilere dadanan hırsızlar, alışveriş yapan bir kadının bebeğinin olduğu...

AVM'deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada
Bayrampaşa'da AVM'ye dadanan hırsızlar, kadının bebek pusetinde asılı çantasından 20 bin lira çaldı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir AVM'deki müşterilere dadanan hırsızlar, alışveriş yapan bir kadının bebeğinin olduğu pusetteki çantasından yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizin bulunduğu cüzdanı çaldı. Pusetin yanındaki küçük kızın gözünün içine baka baka hırsızlık yapan şahıs kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 30 Mayıs Perşembe saat 19.50 sıralarında Bayrampaşa'daki bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine dadanan kimliği belirsiz iki hırsız bu kez bir ayakkabı satışı yapan mağazaya girdi. Mağazada bir kadını gözünü kestiren hırsızlar, içeride bir süre dolaşarak uygun zamanı kolladı. Kadının çantasının, içerisinde bebeğinin de olduğu pusette asılı olduğunu fark eden hırsızlar, uzaklaşmasının ardından harekete geçti. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri de usul usul pusete yanaştı. Diğer ucunda küçük bir kız olmasına rağmen hırsızlıktan vazgeçmeyen şahıs, çantanın içerisinde 12 bin lira, 500 dolar ve bir miktar ziynet eşyasının olduğu cüzdanı saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlığın ardından içeride bir süre daha dolaşan şahıslar ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Küçük kızın gözünün içine bakarak çaldı
Görüntülerde, iki hırsız mağazaya girerek dolaşmaya başlıyor. Bir süre sonra kadının gözüne kestiren şahıs hareketlerini takip etmeye başlıyor. Diğer şahıs ise çevrede gözcülük yapıyor. Kadının pusetin başından uzaklaşmasının ardından hırsız harekete geçiyor. Hırsız yaklaştığı pusetteki çantayı açarak cüzdandan hırsızlık yapıyor. O esnada pusetin başındaki küçük kız ise olaydan habersiz kardeşiyle ilgileniyor. Hırsız küçük kızı umursamadan hırsızlık yaptıktan sonra suç ortağıyla birlikte mağazadan uzaklaşıyor.
Kadın polise şikayette bulundu
Olayın ardından pusetin başına dönen kadın çantasının yerinde olmadığını görünce durumu mağaza görevlilerine bildirdi. Görevlilerin kamera görüntülerini incelemesi sonucunda iki hırsızın, kadının çantasındaki cüzdandan belirtilen miktarı çaldığını tespit etti. Görüntülerin kaydını alan görevliler ve kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Polis ekipleri, eşkalleri belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
AVM'deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Bayrampaşa, 3. Sayfa
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