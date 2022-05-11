Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)

11.05.2022 16:37

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMABursa'daki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir giyim mağazasının tavanının bir kısmının çökmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat açıklama yaptı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bursa'daki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir giyim mağazasının tavanının bir kısmının çökmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat açıklama yaptı. 'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında AVM'ye bağlı olan bir binada yıkım çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Vali Canbolat, "Bu bina AVM'nin bir parçası. Buranın yıkımı Zafer Plaza yönetimine ait. Yıkımı onlar gerçekleştiriyor. Bu binanın yıkımı sırasında bu tavanın çöktüğü belirtiliyor" dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı açıklamada, "Tarihi Hanlar Bölgesi'nde yani tarihin ortaya çıkarılması adına bölge lüzumsuz yapılardan ya da fonksiyonu eskimiş yapılardan ayıklanıyordu. Bu noktada da AVM'nin ek binası olarak kullanılan binanın çalışması AVM yönetimi tarafından yapılan bir çalışmadır. Bu sırada oluşmuş bir göçme. Herhangi bir can kaybı veya bir yaralanma söz konusu değil. Üst taraftaki çalışmanın etkisi olabilir, farklı bir şey olabilir. Yıktığımız bölge içerisinde de değil bu. Sadece üst kısmında yapılan bir çalışma alttaki, eksi 2'nci kattaki mağazayı etkiliyor. Bu yapılacak fizibilite ile ortaya çıkacak bir şey ama ben AVM'nin kalan kısmını etkileyecek bir onu olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan mağazanın tavanının çökmesine neden olduğu iddia edilen yıkım çalışmalarının sürdüğü bina da havadan görüntülendi.

Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU-Semih ŞAHİN/BURSA,


Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)
YORUMLAR
500
AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi (5) AVM'de bir mağazada çökme meydana geldi (5) Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2) Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)

Çarşıbaşı, alışveriş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3) - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement