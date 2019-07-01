Son Dakika Haberleri: AVM'deki paniğin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı
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AVM'deki paniğin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı

2 saat önce

AVM'deki paniğin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandıİSTANBUL - Maltepe'deki bir alışveriş merkezinde eşiyle tartıştıktan sonra eşine silah çeken ve ardından eşinin olay yerinden ayrılmasıyla kendi kafasına silah dayayan H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AVM'deki paniğin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı
İSTANBUL - Maltepe'deki bir alışveriş merkezinde eşiyle tartıştıktan sonra eşine silah çeken ve ardından eşinin olay yerinden ayrılmasıyla kendi kafasına silah dayayan H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Maltepe İlçe Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şahıs, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şahsın ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan H.Ö, emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
AVM'deki paniğin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Maltepe, 3. Sayfa
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