AVM'deki paniğin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı
1 saat önce
Maltepe'deki bir alışveriş merkezinde eşiyle tartıştıktan sonra eşine silah çeken ve ardından eşinin olay yerinden ayrılmasıyla kendi kafasına silah dayayan H.Ö'nün (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
'deki bir alışveriş merkezinde eşiyle tartıştıktan sonra eşine silah çeken ve ardından eşinin olay yerinden ayrılmasıyla kendi kafasına silah dayayan H.Ö'nün (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Maltepe İlçe Asayiş Büro
Amirliği'nde ifadesi alınan şahıs, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu
'na sevk edildi. Şahsın ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan H.Ö, emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. - İSTANBUL
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar
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