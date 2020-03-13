AVM'deki pompalı saldırgana ev hapsi - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir AVM'ye girip, pompalı tüfekle tavandaki cama doğru ateş eden ve Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilip, teslim olan A.Ö. (17), ev hapsine alındı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Bornova'da, 4174 Sokak'ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen A.Ö., elinde pompalı tüfekle geldiği alışveriş merkezine girdi. Bağırmaya başlayan A.Ö., elindeki pompalı tüfekle tavandaki cama doğru art arda ateş etti. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan müşteri ve mağaza çalışanlarından bazıları, acil çıkış kapılarından dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride kalanların da polis tarafından dışarı çıkarılmasının ardından alışveriş merkezi, ablukaya alındı. Bu sırada olay yerine gelen Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal, alışveriş merkezine girerken, A.Ö.'yü pompalı tüfeğini bırakmaya ikna etmek için konuşmaya başladı. Türkal'ın 45 dakika süren ikna konuşması üzerine elindeki tüfeği bırakan A.Ö., teslim oldu. A.Ö., sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin yaptığı incelemelerin ardından alışveriş merkezinin kapıları yeniden açılarak, müşterilerin girmesine izin verildi.Emniyete götürülen A.Ö.'nün, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, ev hapsine alınmasına karar verildi.