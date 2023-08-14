AVM'deki restoran, çıkan kavgada adeta savaş alanına döndü - Son Dakika
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AVM'deki restoran, çıkan kavgada adeta savaş alanına döndü

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:32

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin restoranında müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Müşteriler ile restoran çalışanları arasında laf atma nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir savaş alanına dönüştü. Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin yemek katı adeta savaş alanına dönerken yaşanan kavga anları görüntülendi.

AVM'deki restoran, çıkan kavgada adeta savaş alanına döndü

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin restoranında müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde müşteriler ile restoran çalışanları arasında, iddiaya göre laf atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu müşteriler ile restoran çalışanları birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kısa sürede alışveriş merkezinin yemek katı savaş alanına dönerken yaşanan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Başakşehir, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVM'deki restoran, çıkan kavgada adeta savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM'deki restoran, çıkan kavgada adeta savaş alanına döndü - Son Dakika
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