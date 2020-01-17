AVM'deki robot güvenlik personeli ilgi odağı - Son Dakika

AVM'nin giriş noktasında güvenlik personeli görevine başlayan ADA isimli robot vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar güvenlik noktasında robot ile sohbet etti.



Gündelik yaşamda yerlerini alan robotların yeni görev yeri Anatolium Marmara AVM oldu. Alıveriş merkezinde güvenlik personeli olarak görev yapan robotlara vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdi. Kapı girişinde bekleyen güvenlik görevlisi robot; vatandaşları, metal eşyalarını ve çantalarını x-ray cihazına koyması için uyardı. Güvenlik görevlisinin yanı sıra danışmada da görev yapan robotlar AVM'ye gelen müşterilere mağazalar hakkında bilgi verdi. 17 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek İnsansı Robotlar etkinliği Anatolium Marmara'da ziyaretçilerle buluşacak.



Türkiye'nin ilk robot müzesi açıldı



Anatolium Marmara AVM'de güvelik personeli robotların yanı sıra birçoğu insan boyutunda olan yüzde yüz yerli üretim yaklaşık 100 adet robotun olduğu müze ziyaretçilere kapılarını açtı. Farklı çeşitte robotların yer aldığı müzeyi öğrenciler ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayan robot, müze hakkında bilgi verirken çocuklarla dans etmesi renkli görüntülere sahne oldu. Robot müzesini gezen öğrenciler müzeyi çok sevdiklerini dile getirdi.



Robot müzesi hakkında bilgi veren Akınsoft ve Akınrobotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, "Biz yazılım olarak 25 yıllık bir mirasa sahibiz. Aynı zamanda da robotlarla da 10 yıllık bir mirasımız var. 10 yıldır farklı türlerde 6 ana portatifte yüzlerce robot ürettik. Bu robotlarımızın eski versiyonlarını biraz üzerinde çalışıldıkça müze anlamından bunları bir şekilde arşivlemeye ve sergilemeye başladık. Dünyanın ilk insansız robot fabrikamızda sergiliyoruz. ve aynı zamanda oraya teknik gezi olarak birçok kişiyi davet ediyoruz. Müzemizi İstanbul'a taşıma kararı aldık. Bugün burada tüm robotlarımızı şekillendirerek yüzlerce robot aynı zamanda 400 civarında ar-ge ürününü isimlendirerek, süreçleri üzerine yazarak sergilemeyi hedefledik. Burada amacımız bütün öğrencilerin, bilim severlere teknolojimizi tanıtmak. ve onlara bir anlamda eğitim kapsamında bilgi aktarmak" dedi.



"Yaklaşık 100 tane robot Türkiye'de ilk kez AVM'mizde sergilenecek"



Serginin AVM'lerinde olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Anatolium Marmara AVM Pazarlama Müdürü Çiğdem Küçük, "Bizler Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi olarak bilime ve teknolojiye inanan ve buna destekleyen bir alışveriş merkeziyiz. Türkiye'de ilk kez yapılacak bu serginin alışveriş merkezimizde olmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah çok güzel katılımlarında olacağına inanıyoruz. Yaklaşık 100 tane robot Türkiye'de ilk kez AVM'mizde sergilenecek. Hem yetişkinlerinde hem de çocukların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Kuruluşlarının 21'inci yılında böyle bir etkinliğe imza attıklarının altını çizen Turnagöl Tiyatrosu'nun yönetmeni Cihan Turnagöl, "Bu sene 21'inci yılımızda çocukların teknolojik anlamda faydalana bilecekleri çok değişik bir sergi programı yaptık Kartal'da. Çocuklar buraya gelip robotik kodlamada, aslında geçmişten, günümüze ve geleceğe robotların hangi mesleklere olacaklarını ve neler yapacaklarını görecekler, bizzat kendileri keşfedecekler. Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek robotlar sergileniyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL