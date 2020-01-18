AVM'deki robot güvenlik personeli ilgi odağı - Son Dakika

AVM'deki robot güvenlik personeli ilgi odağı
6 saat önce
Güvenlik robotu, İstanbul'da bir Alışveriş merkezinde göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
Güvenlik robotu, İstanbul'da bir Alışveriş merkezinde göreve başladı. Güvenliğin yanı sıra danışmada da görev yapan robot müşterilere mağazalar hakkında bilgi veriyor.Burada aynı zamanda Türkiye'nin ilk robot müzesi de yer alıyor.Birçoğu insan boyutunda olan yüzde yüz yerli üretim robotlar, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.
(İHA)
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