AVM'deki robot güvenlik personeli ilgi odağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVM'deki robot güvenlik personeli ilgi odağı - Son Dakika

AVM'deki robot güvenlik personeli ilgi odağı

6 saat önce

Güvenlik robotu, İstanbul'da bir Alışveriş merkezinde göreve başladı.

Güvenlik robotu, İstanbul'da bir Alışveriş merkezinde göreve başladı. Güvenliğin yanı sıra danışmada da görev yapan robot müşterilere mağazalar hakkında bilgi veriyor.Burada aynı zamanda Türkiye'nin ilk robot müzesi de yer alıyor.Birçoğu insan boyutunda olan yüzde yüz yerli üretim robotlar, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

(İHA)

AVM'deki robot güvenlik personeli ilgi odağı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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