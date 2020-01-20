AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
11 dakika önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:28 Kaynak: DHA
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, AVM büyük hasar gördü.
Son Dakika Yakalanan terörist, Demirtaş'ı itiraf etti: Örgüttekilere eğitim veriyordu Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak