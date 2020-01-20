Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor (Gündüz görüntüleri)
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:47 Kaynak: DHA
AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor (Gündüz görüntüleri)
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