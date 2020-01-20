Avm'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avm'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Avm'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi (2)

AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi (2)

Avm'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:36 Kaynak: DHA
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