Son Dakika › Güncel › Avm'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Avm'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
1 saat önce
AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi (2)
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:36 Kaynak: DHA
AVM'deki yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi (2)
Son Dakika Yakalanan terörist, Demirtaş'ı itiraf etti: Örgüttekilere eğitim veriyordu Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak