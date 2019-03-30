Avm'deki Yüzlerce Kişi Yangını İzlemek İçin Sokağa Döküldü

AVM'deki yüzlerce kişi yangını izlemek için sokağa döküldü İnegöl'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın korkuttu Yatalak hastalar itfaiye tarafından tahliye edildiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

AVM'deki yüzlerce kişi yangını izlemek için sokağa döküldü

İnegöl'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın korkuttu

Yatalak hastalar itfaiye tarafından tahliye edildi



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Apartmanın hemen karşısında bulunan bir AVM'deki yüzlerce kişi sokağa dökülüp film izler gibi yangını seyretti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Apartmanın bacasında başlayan yangın, rüzgarın tesiriyle kısa sürede çatı katındaki daireyi de sardı. Bacadan başlayan yangın Zihni K.'nin ikamet ettiği çatı katına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede bütün çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla ve çatı katından dört bir koldan müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yoğun rüzgar sebebiyle itfaiye ekipleri yangını uzun çabalar sonucu söndürmeyi başardı. Yangını gören vatandaşlar ise akın akın olay yerine geldi. Yüzlerce kişi yangını film izler gibi seyrederken, bazıları da cep telefonlarıyla yangını çekti. Öte yandan binada bulunan 3 yatalak hasta evden ekipler tarafından tahliye edildi. Yatalak hastalar özel araçla yakınlarının evine götürüldü. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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