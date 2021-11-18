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AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakandı - Son Dakika

AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakandı

18.11.2021 11:46
AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakandı

Sarıyer'de bir AVM önünde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergilen bebek arabalı iki şahsın üstünde arama yaptı.

Sarıyer'de bir AVM önünde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergilen bebek arabalı iki şahsın üstünde arama yaptı. Ekipler, 3 bin 775 lira değerinde olan 7 parça alarmı sökülmemiş kıyafet buldu. Şahısların araçlarında koli halinde bulunan alarmı sökülmemiş kıyafet ele geçirdi. Şahıslar gözaltına alınırken Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

AVM'lerde son günlerde artan Hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri AVM'lerin önünde uygulama yapmaya başladı. Ekipler yapmış olduğu bir uygulama sırasında bebek arabalı iki kişinin şüpheli tavırları dikkatlerini çekti. Şahısların üstlerinde yapmış olduğu aramalarda bebek arabasında toplam 7 parça 3 bin 775 lira değerinde olan alarmı sökülmemiş kıyafet buldu. Ekipler daha sonrasında şüphelilerin arabalarını aramaya başladı. Arabanın bagajında ise çok sayıda alarmı sökülmemiş halde bulunan kıyafet tespit edildi. Yapılan aramalardan sonra şahıslar gözaltına alındı.

Bir kişi tutuklu

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen Y.S. ve yabancı uyruklu E.M. ifadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edildi. Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.M. ise asli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakandı
AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakandı

Hırsızlık, Sarıyer, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakandı - Son Dakika
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