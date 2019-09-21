Son Dakika Haberleri: AVM'den hizmet kalitesi birinciliği
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AVM'den hizmet kalitesi birinciliği

15 dakika önce

Alışveriş merkezlerinin hizmet kalitelerini ölçümlemek amacıyla her yıl 6 defa gerçekleştirilen "Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi" kapsamında, Samsun'daki AVM birincilikle ödüllendirildi.

AVM'den hizmet kalitesi birinciliği, System.String[]

Alışveriş merkezlerinin hizmet kalitelerini ölçümlemek amacıyla her yıl 6 defa gerçekleştirilen "Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi" kapsamında, Samsun'daki AVM birincilikle ödüllendirildi.


Samsun'un Merkez Canik ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerine kurulan ve 140 bin metrekarelik inşaat ve 65 bin metrekare kiralanabilir alanıyla Karadeniz Bölgesi'nin en büyük AVM yatırımı olan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Türkiye'deki tüm AVM'lerin katılabildiği "Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi" 2019 yılı 4'üncü döneminde, gizli müşteriler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda hizmetteki kalitesini ödülle taçlandırdı


100 tam puan aldı


8 ana hizmet kategorisinde değerlendirilen AVM'ler arasında, Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezi Piazza, hizmet kalitesiyle birinciliğe hak kazandı. Projeye üye olan alışveriş merkezlerinin, fiziksel koşullar, güvenlik hizmeti, danışma hizmeti, temizlik hizmeti, yemek yenilen ortak alanlar, otopark, tuvaletler ve sinema olmak üzere 8 unsurda ölçümlendiği Benchmark Projesi'nde Piazza AVM sahip olduğu olanaklar ve verdiği hizmetle 100 tam puan aldı. - SAMSUN

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz Bölgesi, Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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