Son Dakika Haberleri: Avm'den Sömestir Etkinliği

Avm'den Sömestir Etkinliği

8 dakika önce

Yarıyıl tatili boyunca eğlenceli oyunlar, aktiviteler ve sürprizlerle dolu karne hediyeleri çocukları bekliyor.

Avm'den Sömestir Etkinliği, System.String[]
Yarıyıl tatili boyunca eğlenceli oyunlar, aktiviteler ve sürprizlerle dolu karne hediyeleri çocukları bekliyor.

Yeşilyurt AVM'de Survive Junior başlıyor. 19-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan macerada birbirinden sürpriz hediyeler minik ziyaretçilerini bekliyor. Yeşilyurt AVM içerisine kurulacak olan özel oyun arenası içerisindeki farklı parkurlarla macera dolu dakikalar yaşayacak. Çocuklar, macera parkurunda labirentten engelli sürünmeye, top bulmadan halka oyununa kadar çok sayıda oyunu oynama şansı yakalayacaklar. Kule dizme ve dart parkurlarında ise yarışma heyecanını sonuna kadar tadacaklar. Yeşilyurt AVM'nin fast food katında kurulacak survive parkurunda 6-12 yaş grubu çocuklar dokuz gün boyunca kıyasıya yarışacak ve eğlenecek. Ayrıca 19 Ocak'ta Yeşilyurt AVM'ye karnesi ile gelen çocuklar, sürpriz hediyelere sahip olmanın sanı sıra, Survive Junior ile eğlenceli dakikalar geçirme fırsatı bulacak.

28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ise Miniclub oyun alanında çocuklar, birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları ile eğlenceli dakikalar geçirme fırsatı yakalayacak. Çorap kukla atölyesinden maske atölyesine, drama atölyesinden dans atölyesine eğlenceli ve aynı zamanda eğitici atölyeler minik ziyaretçiler ile buluşacak. Detaylı bilgi ve yapılan kampanyalara sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Güncel
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