Son Dakika Haberleri: AVM'den yılın en uzun gününde uzun uzun alışveriş
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AVM'den yılın en uzun gününde uzun uzun alışveriş

44 dakika önce

Yerli ve yabancı marka karmasını, Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini, birbirinden renkli sosyal ve kültürel etkinlikleri Samsunlularla buluşturan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 21 Haziran'a özel, kapanış saatinde değişiklik yaptı.

AVM'den yılın en uzun gününde uzun uzun alışveriş, System.String[]
Yerli ve yabancı marka karmasını, Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini, birbirinden renkli sosyal ve kültürel etkinlikleri Samsunlularla buluşturan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 21 Haziran'a özel, kapanış saatinde değişiklik yaptı.

Yılın en uzun gününde, uzun uzun alışveriş yapmak isteyenler için Piazza'nın 22.00 olan kapanış saati 23.00 olarak değiştirildi. Piazza'nın huzurlu ve ferah ortamında kaliteli vakit geçirme imkanı bulan ziyaretçiler, 21 Haziran Cuma gününe özel indirim fırsatlarını da değerlendirme imkanı bulabilecek.

Eşlerini, çocuklarını, kendilerini mutlu etmek veya cazip fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen ziyaretçiler, yüzde 80'e varan indirimlerden faydalanacak. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
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