AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: "Normale geçiş sürecinde AVM'ler için acele edilmemeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: 'Normale geçiş sürecinde AVM'ler için acele edilmemeli' - Son Dakika

AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: "Normale geçiş sürecinde AVM'ler için acele edilmemeli"

6 saat önce

Korona virüs sebebi ile kalabalığın en yoğun olduğu yerlerden biri olan AVM'ler, alınan tedbirler kapsamında kapatılmıştı.

AVM-Der Başkanı Tahir Çelik:

Korona virüs sebebi ile kalabalığın en yoğun olduğu yerlerden biri olan AVM'ler, alınan tedbirler kapsamında kapatılmıştı. AVM'lerin yeniden açılması ile ilgili açıklama yapan AVM-Der Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "AVM'lerin açılmasında acele edilmemeli" dedi.


AVM'lerin normale geçiş süresinde kurallara uygun sistemle açılması gerektiğini söyleyen Çelik, "AVM- DER olarak, yaşanan Covid-19 salgını ile mücadele konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'muzun uygulamış olduğu stratejiler ile önemli bir başarıya imza atılmıştır. Bu noktaya kolay gelinmemiştir ve kimsenin de bu mücadeleyi sekteye uğratmaya hakkı yoktur. Bilindiği üzere Türkiye genelinde 453 alışveriş merkezinden yüzde 80 hali hazırda kapalı durumdadır. Alışveriş merkezlerinin kapatılması Bilim Kurulu kararı veya bir bakanlık genelgesi ile olmamıştır. Alışveriş merkezlerinde çekim gücü oluşturan ülkemizin önde gelen markalarının eş zamanlı kepenkleri indirmesi ve takip eden günlerde İçişleri Bakanlığı'nın sinema, eğlence, kuaför ve yemek yeme yerleri ile ilgili kapatma ve kısıtlamaya yönelik genelgesinden sonra alışveriş merkezlerinin önemli bir bölümü kendi insiyatifleri doğrultusunda kapanmıştır. Yeni normale geçiş sürecinde önemli bir yere sahip AVM'lerin faaliyetini devam ettirmeleri, tedbirlerde en ufak bir gevşeme ve ihmale mahal vermeden maskeli, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir sistemde olmalı ve aceleye getirilmemelidir" dedi.


'Şehir bazlı değerlenedirme yapılacak'


AVM'lerin açılma tarihinin kendi insiyatiflerinde olduğunu ifade eden Tahir Çelik, "Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan Türkiye'de şehirlere göre korona virüs vaka dağılım sayısına göre Türkiye'nin metropol şehri olan İstanbul, Türkiye geneli vaka sayısına göre yüzde altmış gibi bir oranla ilk sırada yer almaktadır. Anadolu şehirlerinde vaka ve ölüm oranları büyükşehirlere nispeten çok düşüktür. Türkiye'deki bütün şehirlerde eş zamanlı bir AVM açılışı yerine şehir bazlı değerlendirmelere göre Anadolu'dan başlamak faydalı olacak ve sektör için de bir test imkanı sağlayacaktır. Bugün itibariyle AVM'lerin yüzde 20'si zaten açık açıktır ve önemli sayıda kapalı mağazalara rağmen açık olanlarla faaliyetine devam etmektedir. Bütün AVM'lerin aynı anda açılması ve kapatılması diye bir konu söz konusu olmayıp açılış ve kapanış konusu herhangi resmi bir karar olmadığı müddetçe AVM'nin kendi insiyatifine aittir. Bu süreçte öncelikle cadde konseptli açık alışveriş merkezlerinin daha önce açılması beklenmektedir. Ayrıca oluşan ciddi işletme gelirleri göz önüne alındığında metropolledeki büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin daha önce açılması da düşünülebilir" İfadelerini kullandı.


Tahir Çelik, AVM'lerin açılması için gerekli olan tedbirler için ise şu ifadelere yer verdi:


"Perakendecilerin mağazalarının kapatması ve İçişleri Bakanlığı'nın belirli üniteleri kapatan genelgesi üzerine AVM'lerin kendileri insiyatif alarak kapanmıştır. Tekrar açılmaları da perkendecilerin mağazalarını açmaları ve İçişleri Bakanlığı'nın da ilgili genelgelerde değişiklik yapması ile mümkündür. Okulların kapatılması için görüş bildiren Bilim Kurulu, AVM'lerin kapatılması için görüş bildirmemiş olup, AVM açılışı için de görüş bildireceğini öngörmüyoruz. AVM Yöneticileri Covid-19'la mücadele sürecinde üzerlerine düşen fedakarlığı fazlasıyla yapmışlardır. Genel itibariyle kapalı kalınan dönemlere ilişkin kira bedelleri alınmamıştır. Markaları yaşatmak için her türlü destek verilmiştir ve verilmeye devam edecektir. Aynı yaklaşımın perakendeciler tarafından da gösterilmesi gerekmektedir ve içerisinde bulunduğumuz sürecin fırsata çevrilmesi düşünülmemelidir. AVM'lerde yeni normale geçiş sürecinde AVM'ye girişte herkesin ateş ölçümü yapılacaktır. Bu iş için ateş ölçer yada termal kameralar kullanılacaktır. AVM'lerin ortak alanlarında bir yoğunluk oluşması önlenecek, istisnasız herkesin maske takması sağlanacak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacaktır. Bununla birlikte yapılacak dezenfekte işlemleri ile Covid-19'un ziyaretçilerimize olan etkilerini önlemeye ve bulaşıcı olması engellenmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda kullanılan temizlik ürünlerinin yanı sıra yapılan temizliğin yöntemi ve frekansları da hayati bir durum taşımaktadır. Özellikle temas gerektiren üniteler, rutin günlük yapılan temizlik ve temizlik sonrasında kullanılan dezenfeksiyon kimyasallarıyla hijyen sağlanarak hastalık kaynağı bakteri ve virüslerin barınmasını engellenecektir. Bütün bu işlemlerde nano-teknolojiden faydalanılacaktır. AVM ortak alanlarında AVM Yönetimleri maksimum düzeyde tedbirleri alacaktır ve ziyaretçilerimiz de ortak alanda bulunmaları hasebiyle daha dikkatli hareket edecektir. Bununla birlikte en hassas ve önemli konu perakende mağazalarının içerisidir. Örneğin denenen tekstil ürünlerinden, deneme kabinlerinin dezenfeksiyonuna, satış danışmalarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyumundan ödeme konularına kadar bir çok önlem perakendeciler tarafından hayata geçirilmelidir. Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri alınacak tedbirler arasında en önemlisidir. Genelde AVM ortak alanlarında klima santralleri ile havalandırma kanal ve tesisat ekipmanları kullanılarak iklimlendirme işlemi yapılmaktadır. Bu sistemde dışarıdan taze hava imkanı da mümkündür. Klima santrali filtrelerinde yapılacak değişiklik ve bakım işlemleri ile virüsün yayılım tehlikesi bertaraf edilecektir ve aynı zamanda mümkün olduğunca binaya taze hava verilecektir. Ancak perakende mağazaların içerisinde ekseriyetle fancoil cihazları kullanılmaktadır. Fancoil cihazları klima santrali gibi olmayıp içerideki mevcut havayı şartlandırarak tekrar ortama vermektedir. Bu konuda görev sorumluluk perakende markalarına düşmektedir. Bu cihazı kullanan işletmeler kesinlikle hiç bir masraftan kaçmadan fancoil cihazlarının filtreleri ile ilgili tekniğine uygun koruma ve hijyen önlemlerini almaları elzemdir." - KAYSERİ

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 01:35 Kaynak: İHA


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ŞU AN BURADASINIZ: AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: "Normale geçiş sürecinde AVM'ler için acele edilmemeli" - Son Dakika
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