AVM-DER'den Başkanı Çelik:

Alışveriş Merkezi Yöneticileri Derneği (AVM-DER) Başkanı Tahir Çelik, AVM'lerdeki korona virüs önlemlerinin güçlü ve en üst düzeyde olduğunu, ziyaretçiler için evleri kadar güvenli bir ortam hazırladıklarını söyledi.



AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya başlandı. 1 Haziran itibariyle de sinema ve eğlence haricinde tam kadro AVM'ler hizmet vermeye başlayacak. AVM-DER ve GLA Yönetim A.Ş. Başkanı Tahir Çelik yaptığı açıklamada, AVM'lerdeki korona virüs önlemlerinin güçlü ve en üst düzeyde olduğunu, ziyaretçiler için evleri kadar güvenli bir ortam hazırladıklarını kaydetti. Ülke genlinde sayıları 460'ı bulan AVM'lerde tedbirler kapsamında girişte ateş ölçümünden, kapasite oranlarına, klima ve havalandırma sistemlerinden, özel dezenfekte işlemlerine kadar yeni normale geçiş kuralları uygulanmaya başlandı. Alışveriş merkezi ziyaretçileri için sağlıklı ve evlerindeki gibi güvenilir bir ortam oluşturabilmenin önemine değinen Çelik, "Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile İçişleri Bakanlığı tarafından, alışveriş merkezleri hakkındaki korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nce karara bağlanarak ilgili Valilikler tarafından Alışveriş Merkezlerine tebliğ edilen esasları dikkate alarak hazırlıklarımızı yaptık, tedbirlerde en ufak bir gevşeme ve ihmale mahal vermeden ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Kafe ve Restoranların 15 Haziran'da yeniden açılmasını beklediklerini ancak Cumhur Başkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada açılış tarihinin 1 Haziran olarak ilan etmesi büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Kafe ve restoranların AVM'lerin ziyaretçileri ile yeniden buluşma tarihinde hizmet vermesi AVM'lerin ziyaretçi sayılarını artıracak ve normalleşme sürecini de hızlandıracaktır" dedi.



Çelik vatandaşların 1 Haziran'dan itibaren gönül rahatlığı içerisinde, korkmadan alışveriş merkezlerine gelebileceklerini kaydettiği açıklamasına şöyle devam etti:



"AVM'ler en üst düzeyde tedbir almalarına rağmen AVM'ler üzerinde yanlış bir algı oluşturuldu ve adeta AVM'ler bir günah keçisi haline getirildi. Özellikle klima konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyada maalesef toplumda bir panik havası oluşturuldu. Alışveriş merkezlerinin ortak alanlarında kesinlikle iç ortam havası kullanılmayarak, ortama yüzde 100 taze hava veriyoruz ayrıca havalandırma sistemlerini gece de çalıştırıyoruz. Hazırlık döneminde klima santrallerinin filtrelerinin temizlik ve bakım işlemleri yapıldı ve hatta bir çok AVM'de yenilendi. Özetle söylemek gerekirse hassasiyetle ve ciddi sorumluluk bilinci ile çok güçlü tedbirler aldık ziyaretçilerimiz gönül rahatlığı ile alışveriş keyfine kaldıkları yerden devam edebilirler." - ANKARA