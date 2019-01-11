Son Dakika Haberleri: Avm Hırsızları Yakalandı

Avm Hırsızları Yakalandı

1 saat önce

Antalya'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

Avm Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Antalya'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

Muratpaşa ve Kepez ilçesindeki alışveriş merkezlerinden cep telefonu, fotoğraf makinesi eşyaların çalınması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.O., H.C ve A.G. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:26 Kaynak: DHA

Kepez, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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