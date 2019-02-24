Son Dakika Haberleri: Avm İçinde Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı

Avm İçinde Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı

28 dakika önce

KAYSERİ'nin, Melikgazi ilçesindeki AVM'de üst aramasında ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ile yakalanan Cihan S.'ye (23) adli işlem yapıldı.

Avm İçinde Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'nin, Melikgazi ilçesindeki AVM'de üst aramasında ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ile yakalanan Cihan S.'ye (23) adli işlem yapıldı. Cihan S.'nin yaralama ve hırsızlık gibi suçlara karştığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği sivil polisleri, AVM'deki  Cihan S.'yi şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptı. Aramada Cihan S.'nin üstünde ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ile tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Cihan S.'nin yapılan GBT sorgusunda ise 'kasten yaralama', 'oto hırsızlığı', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi olaylara karıştığı belirlendi. Cihan S.'ye ruhsatsız tabanca taşımaktan adli işlem yapılırken, tabancaya el konuldu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:41 Kaynak: DHA

Melikgazi, Kayseri, Güncel
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