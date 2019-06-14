AVM içinde yağmur şaşkınlığı
2 saat önce
Meksika yoğun yağış sebebiyle sel sularına teslim oldu.
Meksika
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
yoğun yağış sebebiyle sel sularına teslim oldu. Sular altında kalan bir alışveriş merkezinde de zor anlar yaşandı. Meksika'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Şehrin çeşitli yerlerinde oluşan su baskınları ve sel sonucu çok sayıda vatandaş zor anlar yaşadı. Sel suları ile dolan Perisur Alışveriş Merkezi'nde de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Alışveriş merkezinin üst katlarında bulunan görevlilerin sel sularını alt katlara doğru yönlendirdiği anlarda AVM'nin içerisinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığı izlenimi oluşturdu. Şiddetli yağışların yol açtığı selde Meksika'nın başkenti Meksiko, Tlalpan, Iztapalapa en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor.
(İHA)
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