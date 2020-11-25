AVM işletmelerine kapsamlı virüs denetimi - Son Dakika

- AVM işletmelerine kapsamlı virüs denetimi

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs kapsamında alınan yeni tedbir kararlarına ilişkin kentteki AVM'lere bağlı işletmelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka artışının yeniden artması nedeniyle yeni tedbir kararları alındı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararına ilişkin AVM'lerde bir dizi denetim yaptı. İşletmeleri tek tek denetleyen ekipler; işletme kapasitesi, dezenfektan, hijyen, sosyal mesafe ve maske konularında uyarıda bulundu. Yeni tedbir kapsamında paket servisi yapan restoranları, çocuk oyun alanları ve mağaza kapasitelerini inceleyen ekipler, kurallara uyman işletmeleri uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların sağlığı için salgının yayılımının engellenmesi ve daha hijyenik bir Van için denetimlere kesintisiz devam edileceğini bildirdi.

(YLM-MSA-Y)