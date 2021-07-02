AVM KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sancaktepe Belediyesi ve Rings AVM tarafından insanları her yerde, her mekanda kitapla buluşturmak misyonu ile 270 metrekare üzerine kurulu, aynı anda 90 kişinin kullanabileceği, 7 bin kitap kapasiteli Rings Sancaktepe AVM kütüphanesi hizmete açıldı.

Gerçekleştirilen AVM açılışına, 'ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı. Türkiye'nin 8, İstanbul'un 4. AVM kütüphanesine çocuk ve gençler ilgi gösterdi. Açılışta bulunan 18 yaşındaki Fatma Çandır, "Ders çalışmak için sürekli kütüphaneyi kullanıyorum ve üniversite sınavına hazırlanıyorum. Normalde kütüphanelere gittiğimizde hiç yer bulamıyoruz. O yüzden burası açıldığı için çok mutluyum" dedi.

'ÇOCUKLARINI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BIRAKABİLECEKLER'

'ültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise 'Bugün burada olduğumuz için çok heyecanlıyım. Hem AVM sahibine hem de Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye çok teşekkür ederim. Biz buralarda herhangi bir kira ödemiyoruz. Yatırım yapmıyoruz. Bütün bu görevi AVM üstleniyor. Biz sadece kitaplar ve kütüphane görevlisi konusunda destek sağlıyoruz. Buranın hedefinde kütüphane ile kültürel aktiviteler var. Türkiye'de 500 AVM var. Bu kütüphaneleri yaygınlaştırsak çok güzel olur. Aileler çocuklarını buraya ders çalışmaları için gönül rahatlığıyla bırakabilecek. Çocuklar burada çeşitli kitaplara ulaşabilecek. Böyle faydalı bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz' diye konuştu.

'TÜM İLÇEYE BÖYLE KÜTÜPHANELERİ YAYACAĞIZ'

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de 'AVM kütüphanesi projesini duyduğumuzda çok heyecanlandık. Hemen yapalım dedik. Kitaplarımızı bakanlığımız hediye etti. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada hem alışveriş yapıp hem de fikir ve düşünceler edinebilecek. İnşallah ilçemizde bulunan AVM'lere de böyle kütüphaneleri yayacağız' açıklamasını yaptı.