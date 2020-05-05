Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih - Son Dakika

Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih

1 saat önce

Enfeksiyon hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerin 11 Mayıs'ta yeniden açılması kararının diğer normalleşme kararlarına göre en riskli tercih olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından normalleşme adımlarını açıkladı. Bu normalleşme adımlarından en dikkat çekenlerinden biri 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezlerinin açılmasına yönelik adımdı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu adımın, diğer normalleşme kararlarına göre en riskli tercih olduğunu söyledi ve sürecin çok iyi izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuk olduğu CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarını değerlendirdi...

"BU DÖNEM EN KRİTİK DÖNEM"

Normalleşme dönemi için "Bu dönem en kritik dönem" diyerek söze başlayan Prof. Ceyhan, bu adımlara virüsün ne cevap vereceğinin zaman için yavaş yavaş görüleceğini söyledi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altının dışarı çıkması ile berber, bakkal gibi küçük işletmelerin açılmasının riski en düşük yöntemler olduğunun altını çizen Ceyhan, AVM'lerin açılmasına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ceyhan şunları söyledi:

"Ama AVM'lerin açılması riski yüksek bir yöntem. O yüzden oraya çok dikkat etmeliyiz. Oradan ne cevap geleceğini yakından izlemeliyiz. Testlerle tepsit edemediğimiz ki, New York'ta yapılan bir çalışma bunun tespit edilenin 10 katı olduğunu gösteriyor. İsveç'teki rakam yine on katı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de şu anda 60 bin aktif hasta olduğunu düşünürseniz, bunun on katı kadar da virüsü bulaştıracak insan olduğunu düşünürseniz, çok dikkatli olmalıyız. AVM'ye gittiğimizde kaç kişi ile temas edeceğimiz ve bu kişilerden kaçının virüs taşıdığını bilmiyoruz."

"ÇOK DAHA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bundan sonra çok daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, "Şimdi burada, salgının birinci döneminde alınan tedbirlerden çok daha fazlası gerekiyor. Biz bu tedbirleri aldığımızda insanlar evlerde izoleydi. Daha kolaydı işimiz. Sadece dışarıya çıkan yüzde 10'luk kesimi kontrol yeterliydi. Şimdi daha fazla insanı kontrol etmek zorunda kalacağız. Yapılacak bir hata bizi olayın başına götürebilir. Bunu yaşayan Japonya, Singapur gibi ülkeler oldu. Bizimle birlikte başka Avrupa ülkeleri de tedbirleri yavaş yavaş kaldırıyor. Orada da ne olduğunu göreceğiz. Bugüne kadar tedbirlere uyumumuzun katbekat fazlasını uygulamalıyız. Bu zor bir dönem olacak" şeklinde konuştu.

"YAŞLILARIN SOKAĞA ÇIKMASI İLE AVM'LERİN AÇILMASI ARASINDA ÇOK FARK VAR"

AVM'lerin tam kapasite ile açılacağını düşünmediğini belirten Ceyhan, "Öyle serbestçe girileceğini sanmıyorum. Maske takılacak, fiziksel mesafe kuralı uygulanacak ama bu AVM içinde nasıl sağlanacak bilmiyorum. Yaşlılara sokağa çıkma izni verilmesi yürümek için ile AVM'lerin açılması arasında çok fark var. Yaşlılar dışarıya çıktığı zaman bunların hepsi temiz virüs açısından. Çünkü 3 defa 14 gün bunlar evlerdeydi, virüs taşımadıkları ortaya çıktı ve açık havaya çıkıyorlar. AVM ise bunun tam tersine kapalı ve havalandırmayla havalandırılan yerler ve havalandırmaların riski artırdığını da biliyoruz. Biz diyoruz ki, 1,5 metre ileriye gider virüs öksürerek, konuşarak, hapsırarak. Havalandırma bunu daha uzaklara götürebiliyor." dedi.

Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu virüsün sanıldığı gibi koliyle, poşetle, elbiseyle, ayakkabıyla bulaşmadığı anlaşıldı. Öyle olsaydı bunun onlarca katı hastamız olurdu.

Burada bulaşma direkt solunum yoluyla. Market alışverişlerinde çok titizlenmeye gerek yok. Ama tüm bunlar içinde en riskli ve en dikkat edilmesi gereken AVM'ler diye düşünüyorum."

Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Mehmet Ceyhan, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:44 


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı 14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı         
08:53
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar         
08:34
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası         
08:21
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz         
08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi         
04:46
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı         
00:42
Koronavirüsün Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor         
00:30
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı         
00:17
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı         
00:03
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı         
23:55
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık         
23:42
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı         
23:42
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım         
23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı         
23:30
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti         
23:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak         
23:08
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı         
22:57
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı         
22:40
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor         
22:34
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi         
22:25
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım         
22:20
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı         
22:05
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz         
21:57
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz         
21:56
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor         
21:52
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek         
21:50
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme         
21:33
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 09:05:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]