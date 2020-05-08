AVM'ler 11 Mayıs'ta yeniden açılmaya hazırlanıyor - Son Dakika

AVM'ler 11 Mayıs'ta yeniden açılmaya hazırlanıyor

ANKARA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kapalı olan AVM'ler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak. AVM'lerde açılış öncesi dezenfeksiyon işlemleri ve hazırlıklar sürdürülüyor.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınının önüne geçmek için alınan çeşitli tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri de kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin normalleşme sürecine adım attığını ve AVM'lerin 11 Mayıs Pazartesi itibarıyla tekrardan hizmet verebileceğini açıklaması üzerine AVM'ler, vatandaşlara tekrardan güvenilir bir şekilde hizmet vermek için dezenfeksiyon, temizlik, düzenleme ve operasyon çalışmalarını hızlandırdı. Alınan önlemler kapsamında müşteriler AVM'ye maskesiz alınmayacak, girişte güvenlik görevlileri tarafından ateşleri ölçülecek. Müşteriler, merkez içerisinde de yerlerde bulunan sinyalizasyon yapıştırmalarıyla kendilerine yapılan uyarıları dikkate alarak gezebilecek. Aynı şekilde mağazalarda da çeşitli tedbirlere uyması gereken müşterilerin kurallara uymaması halinde görevli personel uyarıda bulunabilecek.

Yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren NATA Vega Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Subay, 21 Mart tarihinde market ve eczane dışındaki tüm mağazaların kapatıldığını ifade ederek, bu süreçte AVM'deki çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı. Kendi şirketleri bünyesindeki AVM'lerin hepsini açacaklarını belirten Subay, bu süreç için hazır olduklarını bildirdi. Yaşanan süreçte AVM içerisindeki havalandırma sorununu klimaları çalıştırmayarak ve AVM'de bulunan camları açarak çözeceklerini ifade eden Subay, "İçeriye sürekli taze hava basacağız. Isıtma ve soğutma çalışmayacak bu dönemde, perakendeler de kendi iklimlendirmesini zamanla çözecek. Çünkü mağazaların kendi içerisinde de havalandırma sistemleri bulunuyor. 21 Mart'ta alınan kapanma kararından sonra biz bütün iklimlendirme sistemlerimizi temizledik. Alan içerisinde taze hava yaşatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşterilerin giriş ve çıkış sayılarını ölçebildiklerini, bu sayıları orantılı bir şekilde tutacaklarını söyleyen Subay, AVM'ye sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kısıtlı ziyaretçi alacaklarını bildirdi. İlk aşamada 11.00-19.00 saatleri arasında açık olacaklarını aktaran Subay, "Bunun en önemli nedeni hem Ramazan ayında olmamızdan kaynaklı hem de kısmi bir açılış olacağı için tepkileri yönetmek. Ancak 1 Haziran itibarıyla Sağlık Bakanlığımızın önerilerini dikkate alarak 10.00-22.00 açılışımıza döneceğiz" dedi.

Kendi AVM'lerinde alınan tedbirleri anlatan Subay, "Maskeli gelmek zorundasınız. İçeriye girerken güvenlik görevlileri maskeli olduğunuzu gördükten sonra ateşinizi ölçecek. Sonrasında herhangi bir ateş yüksekliği gözlenmezse ziyaretçiler AVM'ye girebilecek. Kullanılacak ortak alanları kaldırarak veya önüne engeller koyarak temasın önüne geçmeyi planlıyoruz. Ziyaretçilerimiz neye temas edeceklerse bununla ilgili sinyalizasyon çalışmasını yaptık. Gidiş yollarını gidiş ve gelen olarak böldük. İnsanları ne kadar az karşılaştırırsak bu süreçte o kadar başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Asansörleri kısıtlı çalıştıracaklarını ve yürüyen merdivenleri sürekli dezenfekte edeceklerini söyleyen Subay, yürüyen merdivenlere sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarılar yerleştireceklerinin altını çizdi. Bu süreçte mağazalarda denenen kıyafetlerin nasıl dezenfekte edileceğine yönelik bilgiler veren Subay, "Mağazalar bu anlamda hummalı bir çalışma yapıyor. Birçok örneğini de gördüm. Dezenfektanlı ve ultra viole ışınlı kabinler üretiyor. Mağaza girişlerine dezenfektan istasyonları kuruldu. Mesafeler açıldı ve orta alandaki teşhir ürünleri aza indirildi. Çünkü, geçiş noktalarını azaltmaya çalışıyorlar. Ayrıca kapalı kalınan süreçte personeli uzaktan eğitimle bilinçlendirdiler" şeklinde konuştu.

Yatırımcıların ve perakendecilerin üzerlerine düşen bir görev olduğunu kaydeden Subay, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü tarihte her sene sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, jandarma ve basın mensuplarına AVM'lerde çeşitli hediyeler verilmesi ve indirimler sağlanması önerisinde de bulundu.